ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен поддерживает инициативу ЕС по введению налога на прибыль от использования замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины, сообщает агентство Блумберг. Еврокомиссия продолжает консультации по замороженным российским активам

"Это выглядит как разумное предложение", — заявила Йеллен в интервью Блумберг, добавив, что США обсуждает его с ЕС.

"Это отличается от конфискации активов", — указала глава минфина США.

По ее оценке, в рамках ныне действующего законодательства конфискация принадлежащих РФ активов является незаконной. К такому же выводу ранее пришли юристы ЕС, в качестве альтернативы была предложена возможность введения налога на прибыль с замороженных российских средств. Ее авторы видят в этом возможность оказания финансовой помощи Украине. Однако, такая мера вызвала критику Европейского центрального банка (ЕЦБ), который предупредил об угрозе такой меры финансовой стабильности еврозоны и ликвидности европейской валюты. Руководство ЕЦБ заявляло о необходимости того, чтобы инициативы поддержали США и "Большая семерка".

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". В ЕК напомнили о единственном способе конфискации активов россиян

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".