МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польша в июле нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза — до 20,2 миллиона долларов, что позволило России стать вторым крупнейшим поставщиком этой продукции в страну, следует из анализа РИА Новости польской статистики. Польша стала посмешищем на глазах у всего мира, заявил польский политик

Так, если в июле прошлого года польский бизнес закупил удобрений у России лишь на 6,2 миллиона долларов, то в этом году уже на 20,2 миллиона долларов. В результате российские компании поднялись на второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу с шестого годом ранее.

Лидером по поставкам удобрений в Польшу в июле была Германия, у которой их было закуплено на 22,6 миллиона долларов. Третье место заняла Литва с поставками на 13,5 миллиона долларов. В топ-5 также вошли Финляндия (8,3 миллиона долларов) и Нидерланды (8,1 миллиона долларов).

Польша начала резко сокращать покупки российских удобрений в апреле прошлого года — тогда они за месяц упали в 21 раз. Однако уже в июне импорт вновь начал расти, в результате страна приобрела у России продукции за весь год на 225,1 миллиона долларов против 360 миллионов долларов в 2021 году.

В то же время за семь месяцев 2023 года Польша импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов, что на четверть меньше показателя аналогичного периода прошлого года.