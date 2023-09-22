МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску ГПБ к металлургическим компаниям о взыскании более 244,2 миллиона долларов (около 23,5 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из информации в картотеке арбитражных дел. В Минфине рассказали, кого коснутся обсуждаемые меры валютного контроля

Ранее этот суд назначил на 25 сентября рассмотрение апелляционных жалоб "Мечела" и ЧМК на решение арбитражного суда Москвы, который в июле полностью удовлетворил иск Газпромбанка. Истец также подал в апелляционный суд ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.