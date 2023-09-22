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Захарова осудила Фон Ляйен за ложь о трагедии в Хиросиме
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Представитель МИД Мария Захарова обвинила во лжи главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она возложила вину за бомбардировку Хиросимы на Россию. Об этом она сообщила в... ПРАЙМ, 22.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Представитель МИД Мария Захарова обвинила во лжи главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она возложила вину за бомбардировку Хиросимы на Россию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники", — упомянула представитель МИД слова Фон дер Ляйен на вручении награды Атлантического совета. Однако, по словам Захаровой, Фон дер Ляйен не сказала ни слова про США, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население.
Более того, она возложила страдания Хиросимы на Россию и заявила, что Россия может снова пойти на этот шаг.
"Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен", — отметила представитель МИД России.
В августе 1945 года США атаковали ядерным оружием японские города Хиросима и Нагасаки. По оценкам погибло порядка 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиации.