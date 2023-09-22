МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Представитель МИД Мария Захарова обвинила во лжи главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она возложила вину за бомбардировку Хиросимы на Россию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. В США спрогнозировали, какие территории Украины отойдут России

"Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники", — упомянула представитель МИД слова Фон дер Ляйен на вручении награды Атлантического совета. Однако, по словам Захаровой, Фон дер Ляйен не сказала ни слова про США, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население.

Более того, она возложила страдания Хиросимы на Россию и заявила, что Россия может снова пойти на этот шаг.

"Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен", — отметила представитель МИД России.

В августе 1945 года США атаковали ядерным оружием японские города Хиросима и Нагасаки. По оценкам погибло порядка 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиации.