МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Решение на запрет экспорта бензина и дизеля в России может навредить мировым поставкам топлива в преддверии зимы, но насколько серьезными будут последствия этой меры, зависит от ее продолжительности, пишет Bloomberg.

В соответствии с данными Vortex, в этом году Россия экспортировала дизельное топливо в объеме более миллиона баррелей в сутки, сделав страну самым крупным морским перевозчиком. Выпавшие поставки российского топлива, как пишет автор статьи, может негативно сказаться на всей мировой экономике, так как бензин и дизель питают и промышленность, и сельское хозяйство, и строительную сферу.

Тем не менее, мировые рынки отреагировали на внезапный запрет довольно сдержанно.

"Все зависит от длительности введенного запрета", — заявил сказал руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании FGE Юджин Линделл. Он отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы смогут работать не больше месяца. Потом они вынуждены будут закрыться из-за недостатка места в хранилищах.

Как отмечает издание, России все равно рано или поздно придется возобновить экспорт бензина и дизеля. Либо же сократить объемы нефтепереработки, что может привести к дефициту на ее внутреннем рынке.

Решение о прекращении экспорта российского топлива вступило в силу 21 сентября. Однако, как утверждает издание, запрет не будет резким, потоки бензина и дизеля будут сокращаться постепенно. А через какое-то время поставки из России начнут восстанавливаться.

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