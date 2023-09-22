ВАРШАВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польша не снимет эмбарго на украинское зерно, пока не будет найдено решение, защищающее польских фермеров, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. СМИ: запрет на экспорт российского топлива может “встрясти” мировые рынки

"Мы не снимем наше эмбарго, если не выработаем общего решения, определенного решения и безопасного решения и эффективного, чтобы интересы польского фермера были соблюдены и чтобы украинское зерно не въезжало в Польшу", — сказал Телюс.

При этом он отметил, что "Украина уже начала разговаривать с нами, а не через нашу голову с ЕС".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.