МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский повел себя крайне эмоционально в частных беседах в ходе Генассамблеи ООН, пишет Bloomberg. Захарова осудила Фон дер Ляйен за ложь о трагедии в Хиросиме

"Спор лидера Украины с его важнейшим союзником на Генассамблее ООН вышел из-под контроля, что только намекает на напряженность за кулисами", — заявляет автор статьи.

Как сообщается в статье, Зеленский пытался обвинить своих союзников в несвоевременности поставок оружие Украине. Политик начинает подозревать, что теряет приверженность и солидарность США и Запада Киеву. Также Зеленский не обошел стороной решение Польши преркатить поставки оружия Украине, что стало поводов для жестких дискуссий между Киевом и Варшавой.

"Зеленскому предстоит смириться с тем, что его проблемы, какими бы безотлагательными они ни были, не всегда в приоритете даже у важнейших союзников, таких как Байден и Дуда, которым вскоре предстоят выборы", — отмечает издание.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проводится в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию представляет глава МИД Сергей Лавров.