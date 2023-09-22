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СМИ: Зеленский был крайне эмоционален на Генассамблее ООН
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Владимир Зеленский повел себя крайне эмоционально в частных беседах в ходе Генассамблеи ООН, пишет Bloomberg. "Спор лидера Украины с его важнейшим союзником на Генассамблее ООН... ПРАЙМ, 22.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, владимир зеленский, генассамблея оон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский повел себя крайне эмоционально в частных беседах в ходе Генассамблеи ООН, пишет Bloomberg.
"Спор лидера Украины с его важнейшим союзником на Генассамблее ООН вышел из-под контроля, что только намекает на напряженность за кулисами", — заявляет автор статьи.
Как сообщается в статье, Зеленский пытался обвинить своих союзников в несвоевременности поставок оружие Украине. Политик начинает подозревать, что теряет приверженность и солидарность США и Запада Киеву. Также Зеленский не обошел стороной решение Польши преркатить поставки оружия Украине, что стало поводов для жестких дискуссий между Киевом и Варшавой.
"Зеленскому предстоит смириться с тем, что его проблемы, какими бы безотлагательными они ни были, не всегда в приоритете даже у важнейших союзников, таких как Байден и Дуда, которым вскоре предстоят выборы", — отмечает издание.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проводится в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию представляет глава МИД Сергей Лавров.