МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Express были поражены скандалом вокруг чествования Владимиром Зеленским "ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время его визита в Оттаву. Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста в парламенте Канады

Ярослав Хунка Второй мировой войны сражался за Первую украинскую дивизию — также известную как 14-я добровольческая дивизия "Галичина" войск СС — в ходе, которая была под командованием нацистов и сражалась против России.

Во время торжественного заседания парламента по случаю визита Зеленского в Канаду Хунка удостоился овации, отмечает автор статьи.

"Показали истинное лицо", — написал пользователь ShminkyPinky.

Читатели отметили, что Зеленский "совсем отбился от рук" и напомнили массовые зверства по отношению ко многим слоям населения в годы Второй мировой войны.