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"Показал свое истинное лицо". Зеленского осудили за чествование нациста
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Читатели британского издания Daily Express были поражены скандалом вокруг чествования Владимиром Зеленским "ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время... ПРАЙМ, 25.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, канада, владимир зеленский, вторая мировая война
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Express были поражены скандалом вокруг чествования Владимиром Зеленским "ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время его визита в Оттаву.
Ярослав Хунка Второй мировой войны сражался за Первую украинскую дивизию — также известную как 14-я добровольческая дивизия "Галичина" войск СС — в ходе, которая была под командованием нацистов и сражалась против России.
Во время торжественного заседания парламента по случаю визита Зеленского в Канаду Хунка удостоился овации, отмечает автор статьи.
"Показали истинное лицо", — написал пользователь ShminkyPinky.
Читатели отметили, что Зеленский "совсем отбился от рук" и напомнили массовые зверства по отношению ко многим слоям населения в годы Второй мировой войны.