АЛМА-АТА, 25 сен — ПРАЙМ. Российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана, реализуются 40 проектов на 16,5 миллиарда долларов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами правительств России, Белоруссии и Киргизии в Астане. Газ останется основным источником энергии после 2050 года, считают в Катаре

"Приветствуя глав правительств России, Беларуси и Кыргызстана, президент Касым-Жомарт Токаев выразил им благодарность за поддержку международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан", которая впервые проводится на казахской земле", — сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.

По словам Токаева, Казахстан и Россия сохраняют высокую динамику взаимодействия в торговой, инвестиционной и промышленной сферах.

"Российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. Сегодня с Россией у нас реализуется 40 крупных проектов на сумму 16,5 миллиарда долларов", — отметил президент.

Говоря об отношениях с Белоруссией, Токаев положительно оценил опыт в сфере производства сельхозтехники и машиностроения, общая стоимость проектов составляет около 180 миллионов долларов. Также глава государства отметил "поступательное развитие отношений с Кыргызской Республикой".

"За семь месяцев торговля между нашими странами выросла на 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Большие перспективы открывает строительство индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе", — считает президент.

Как отметил лидер Казахстана, увеличение количества совместных предприятий, крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики "отражается на неуклонном росте объемов внешней торговли стран-участниц союза, который в текущем полугодии составил 13%".

"Иннопром" проходит в международном выставочном центре EXPO в столице Казахстана. Целью выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом. Свои экспозиции представляют ведущие промышленные и инновационные компании стран ЕАЭС.

ЕАЭС

Токаев в ходе встречи с главами правительств России, Белоруссии и Киргизии высказал мнение, что государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обладают огромными резервами для укрепления сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Россия не остановила стройки АЭС за рубежом, заявил Лихачев

"Обращаясь к главам правительств, президент Казахстана высказал мнение, что государства ЕАЭС обладают огромными резервами для существенного укрепления сотрудничества, поэтому следует активно использовать все возможности для их продвижения", — говорится в сообщении.

По словам Токаева, Казахстан "абсолютно привержен дальнейшему развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза".

"Большие возможности кроются именно в экономическом потенциале данного Союза. Казахстан считает, что все государства-участники ЕАЭС должны строго придерживаться договора, который был подписан здесь в 2015 году, и заниматься вопросами именно экономической интеграции, развития торговли, открытия рынков наших стран для взаимного обмена товарами", — отметил Токаев.

Он считает, что эффективность торгово-экономической кооперации тесно связана с раскрытием транзитно-транспортного потенциала, поэтому "следует последовательно развивать транспортные возможности".

"В выступлении были отмечены возможности транзитного коридора Север — Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию, железной дороги Казахстан — Туркменистан — Иран, маршрута Западная Европа — Западный Китай. Президент обратил особое внимание на потенциал Транскаспийского международного транспортного коридора", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Токаев остановился на важности развития промышленной кооперации стран-участниц ЕАЭС. Он напомнил о подписании в мае этого года документа по оказанию финансового содействия кооперации при реализации проектов промышленности. По мнению президента, этот механизм станет хорошим стимулом для создания новых совместных производств.