МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Россия и Египет наращивают торгово-экономические связи и развивают совместные проекты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Токаев оценил вклад российских компаний в экономику Казахстана

"Мы наращиваем быстрыми темпами торгово-экономические связи. Товарооборот в 2022 году увеличился до 6 миллиардов долларов. Это почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В марте состоялось очередное заседание торгово-экономической межправительственной комиссии, на которой были приняты новые решения по дальнейшему продвижению наших совместных проектов", — сказал министр на открытии выставки, посвящённой 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом.

Сейчас флагманом двустороннего сотрудничества является создание первой в Египте атомной электростанции и одновременно в зоне Суэцкого канала создается российская промышленная зона, подчеркнул министр.

"Мы видим очередные попытки узаконить доминирование узкой группы стран на мировой арене, но как и в те годы уважающие себя государства, ценящие свою историю, свои традиции, отстаивают свое право самостоятельно определять пути своего развития и самостоятельно, без каких-либо подсказок или запретов извне, выбирать себе друзей. Именно на таких основах, на основах уважения национальных интересов друг друга, мы развиваем наши стратегические, партнерские отношения с Египтом", — отметил он.