МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Положительное решение казначейства Бельгии по коллективной заявке, поданной коллегией адвокатов Delcredere от имени одной российской управляющей компании (УК), должно принести больше позитива на финансовый рынок, сказал РИА Новости партнер, соруководитель санкционной практики коллегии Андрей Тимчук. Российская экономика прошла самый тяжелый период, заявила Матвиенко

В коллегии сообщили, что казначейство Бельгии выдало разрешение на разблокировку замороженных активов группы российских инвесторов в депозитарии Euroclear, что стало первым известным случаем выдачи лицензии на разблокировку по коллективной заявке. Адвокаты Delcredere подали эту коллективную заявку от управляющей компании в начале января 2023 года. Разрешение казначейства Бельгии получено на перевод всех активов около 250 клиентов управляющей компании на сумму более 33 миллионов долларов.

"У части клиентов были ВНЖ ЕС и счета в европейских финансовых учреждениях. Однако учитывая отсутствие счетов у другой части клиентов УК, а также в целях единообразия, мы заявляли европейские счета самой управляющей компании. Разрешение казначейства Бельгии получено на перевод всех активов на счета в кипрском брокере, дальнейшее распоряжение активами будет зависеть от воли УК и ее клиентов", — сказал он.

"Хотели бы отметить позитивный момент: бельгийский регулятор положительно воспринимает кипрскую юрисдикцию для вывода активов, хотя раньше был небольшой скепсис в этой части", — добавил Тимчук. Он обратил внимание, что в данном случае адвокаты подавали не иск в суд, а заявление в административный орган.

Адвокаты коллегии подали уже более 60 заявлений от различных лиц: как розничных инвесторов, которые хотят повысить шансы на разблокировку активов, так и управляющих компаний, которые хотят помочь своим клиентам. Стоимость активов может варьироваться от 500 тысяч евро до нескольких сотен миллионов евро, указал Тимчук. "Объединение в коллективное заявление должно укладываться в определенную логику: например, заявителем выступает УК, которая действует в интересах своих клиентов, либо за разрешением обращается брокер в интересах своих клиентов", — отмечает адвокат.

"При этом хотел бы отметить, что индивидуальное заявление имеет большие шансы на успех, а также рассматривается быстрее, поэтому при прочих равных мы бы отдавали предпочтение индивидуальным заявлениям. В то же время наличие положительного решения по коллективной заявке, безусловно, должно принести больше позитива на финансовый рынок. Это решение означает, что при правильном подходе коллективная заявка тоже имеет шансы на успех", — резюмирует он.

Европейские страны в прошлом году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется казначейством Бельгии) и Clearstream (минфином Люксембурга). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.