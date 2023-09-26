МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Экономика Украины во втором квартале выросла на 19,5 процента

"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния — прим. ред.). Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в 5 стран без их согласования уже не происходит", — приводятся слова Сольского на сайте возглавляемого им министерства.

Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке.

Он отметил, что в течение этих 30 дней Украина проинформирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт. По его словам, украинские власти направили странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, в Киеве ожидают ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ украинская сторона получил от Румынии, резюмировал Сольский.