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Помощь Украине ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен США
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Предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Я голосую против... ПРАЙМ, 26.09.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Я голосую против отправки денег Зеленскому для финансирования нацистов на Украине", — написала Грин на своей странице в социальной сети X.
Она также подчеркнула, что конгрессменам в США следует "фокусироваться на Америке, а не Украине".
Ранее Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.