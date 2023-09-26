ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. 

Украинский флаг

Помощь США Украине "висит на волоске", пишет СМИ

"Я голосую против отправки денег Зеленскому для финансирования нацистов на Украине", — написала Грин на своей странице в социальной сети X.

Она также подчеркнула, что конгрессменам в США следует "фокусироваться на Америке, а не Украине".

Ранее Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.

Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.