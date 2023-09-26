ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Помощь США Украине "висит на волоске", пишет СМИ

"Я голосую против отправки денег Зеленскому для финансирования нацистов на Украине", — написала Грин на своей странице в социальной сети X.

Она также подчеркнула, что конгрессменам в США следует "фокусироваться на Америке, а не Украине".

Ранее Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.

Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.