2023-09-27T09:18:00+03:00
2023-09-27T09:24:37+03:00
2023-09-27T09:18:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230927/841827761.html
Спикер палаты общин Канады ушел в отставку после скандала с эсэсовцем
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об уходе в отставку после устроенного им в парламенте чествования украинца-эсэсовца. "С тяжелым сердцем я информирую парламент о... ПРАЙМ, 27.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, парламент, канада
https://cdnn.1prime.ru/images/84182/77/841827736.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84182/77/841827736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84182/77/841827735.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84182/77/841827735.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84182/77/841827723.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84182/77/841827723.jpg
https://1prime.ru/society/20230925/841816714.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об уходе в отставку после устроенного им в парламенте чествования украинца-эсэсовца.
"С тяжелым сердцем я информирую парламент о своей отставке с поста спикера палаты общин", — сказал он.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский нанес визит парламенту Канады. На заседание также пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого участники чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", боровшейся с Красной армией против Киева, разразился скандал. Дивизия также отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Чествование эсэсовца осудили в России. Москва направила Оттаве ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее также осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.