ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об уходе в отставку после устроенного им в парламенте чествования украинца-эсэсовца. В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады

"С тяжелым сердцем я информирую парламент о своей отставке с поста спикера палаты общин", — сказал он.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский нанес визит парламенту Канады. На заседание также пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого участники чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", боровшейся с Красной армией против Киева, разразился скандал. Дивизия также отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Чествование эсэсовца осудили в России. Москва направила Оттаве ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее также осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.