КАЛИНИНГРАД, 27 сен — ПРАЙМ. Авторам эстонского предложения о переименовании Калининграда в Кенигсберг нужно обратиться к истории своей страны, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Европа нашла свое самое слабое звено

"Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — заявил собеседник агентства.

Во вторник выяснилось, что парламент Эстонии заявил о необходимости исключения из эстонского языка русского названия Калининграда и замены его Кенигсбергом. Такую инициативу высказала комиссия по иностранным делам.

В ответ на это предложение сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков отметил, что очередное "переименование" Калининграда европейскими соседями скорее походит на "бред умалишенных".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.