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В Калининграде прокомментировали предложение Эстонии переименовать город
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Авторам эстонского предложения о переименовании Калининграда в Кенигсберг нужно обратиться к истории своей страны, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы правительства... ПРАЙМ, 27.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, эстония, калининград
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен — ПРАЙМ. Авторам эстонского предложения о переименовании Калининграда в Кенигсберг нужно обратиться к истории своей страны, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — заявил собеседник агентства.
Во вторник выяснилось, что парламент Эстонии заявил о необходимости исключения из эстонского языка русского названия Калининграда и замены его Кенигсбергом. Такую инициативу высказала комиссия по иностранным делам.
В ответ на это предложение сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков отметил, что очередное "переименование" Калининграда европейскими соседями скорее походит на "бред умалишенных".
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.