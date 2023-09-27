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Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне 1000... ПРАЙМ, 27.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, еэк, торговля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне 1000 евро до 1 апреля 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
Сейчас в ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц — 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Эта норма действует до 1 октября. Ранее в сентябре Оверчук говорил журналистам, что решение по порогу беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС физлицами будет принято на заседание ЕЭК 27 сентября.
"В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в 1000 евро до 1 апреля 2024 года", — сказал Оверчук.
Ранее в материалах к проекту федерального бюджета отмечалось, что кабмин РФ готов поддержать продление повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС еще на полгода — до 1 апреля 2024 года.