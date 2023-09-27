МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне 1000 евро до 1 апреля 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. Девелопер из ОАЭ планирует выйти на рынок России

Сейчас в ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц — 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Эта норма действует до 1 октября. Ранее в сентябре Оверчук говорил журналистам, что решение по порогу беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС физлицами будет принято на заседание ЕЭК 27 сентября.

"В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в 1000 евро до 1 апреля 2024 года", — сказал Оверчук.

Ранее в материалах к проекту федерального бюджета отмечалось, что кабмин РФ готов поддержать продление повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС еще на полгода — до 1 апреля 2024 года.