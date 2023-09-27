КИШИНЕВ, 27 сен — ПРАЙМ. Власти Молдавии сохраняют в силе предложение компании "Молдовагаз" выплатить российскому "Газпрому" 8,6 миллиона долларов, а все остальные финансовые претензии аннулировать, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, комментируя опубликованную в российской прессе информацию о предложениях Кишинева относительно предполагаемого долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Россия окажет Египту содействие в интеграции в БРИКС, заявил Патрушев

Ранее в сентябре газета "Коммерсант" сообщала, что молдавские власти предложили "Газпрому" мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры должны списать долги "Молдовагаза" за газ. По сообщению издания, взамен молдавские власти предлагают, чтобы "Молдовагаз" до конца 2025 года оплатил "Газпрому" 153,57 миллиона долларов в качестве компенсации за "отклонения от тарифа", а также отказался от претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного распределения транзитных платежей и отсутствия поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года.

"В связи с этим делаю следующее уточнение: после проверки предполагаемого долга "Молдовагаза" перед его основным акционером "Газпромом", проведенного двумя всемирно известными компаниями, было установлено, что большая часть этого долга просрочена или не может быть подтверждена документально. Так, правительство Республики Молдова предложило "Молдовагазу" выплатить "Газпрому" сумму в 8,6 млн долларов, все остальные финансовые претензии аннулировать", — написал Парликов на своей странице в соцсети.

По его словам, предложение было направлено в компанию "Молдовагаз" вместе с результатами проверки.

Министр энергетики 6 сентября огласил итоги аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.

"Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).