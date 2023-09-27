МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен могут принять новые пошлины на импорт стальной продукции из Китая и других стран во время своей предстоящей встречи 20 октября, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. США и Евросоюз планируют новые пошлины на китайскую сталь, пишет СМИ

"Президент США Джо Байден и глава ЕК… собираются встретиться 20 октября, скорее всего, в Вашингтоне, где они намерены объявить о мерах по стальной продукции (введение новых пошлин на импорт — прим. ред.), что положит конец разногласиям по торговле, появившихся при бывшем президенте США Дональде Трампе", — передает агентство со ссылкой на неназванные источники.

Как рассказали агентству неназванные источники, глава Евросовета Шарль Мишель также примет участие во встрече, "представляя членов блока стран ЕС".

Агентство Блумберг со ссылкой на источники в начале сентября передавало, что США и Евросоюз работают над соглашением по введению новых пошлин на сталь из Китая и других стран с целью положить конец торговому конфликту времен президента США Дональда Трампа.

США при президентстве Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год. Как писал Блумберг, в 2021 году стороны договорились приостановить действие мер в отношении товаров друг друга и установили крайний срок — 31 октября 2023 года — для нахождения окончательного решения спора.