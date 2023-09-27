МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украина отзовет свои иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран Евросоюза только при условии получения гарантий отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем, заявил украинский замминистра экономики Тарас Качка. На Украине обещали обдумать отзыв жалобы в ВТО на зерновое эмбарго

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет… Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним", — сказал Качка в эфире телеканала "Рада", комментируя возможность отзыва исков в ВТО.

Замминистра добавил, что сейчас важно запустить механизм согласования и верификации украинского экспорта зерна, поскольку такое предложение фактически уже согласовали Евросоюз и государства-члены. Украина считает такой механизм приемлемым. "Иски в ВТО, как мы видим по реакции партнеров, были вполне правильным шагом. Потому что он очертил природу нашего возмущения", — уточнил Качка. Эксперт усомнился в успехе иска Украины в ВТО против трех стран ЕС

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.