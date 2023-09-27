МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Киев хочет стать "пауэрбанком" энергии для Европейского союза и поставлять на европейский рынок природный газ в роли нетто-экспортера. На Западе рассказали о сценарии, которого боится Украина

"То, что Европейский союз потребляет газ, не является проблемой. Это ведет к экономическому росту и другим вещам. Нельзя развивать экономику без энергии. Это очень важно. Я думаю, что для Украины возможность состоит в том, чтобы стать, в некотором смысле, "пауэрбанком" энергии для Европейского Союза", — заявил Чернышов в интервью изданию Newsweek.

Глава компании добавил, что хочет, чтобы Украина стала чистым экспортером в поставках природного газа на "крупнейший рынок" ЕС и заполнила пробел, оставшийся в результате сокращения объемов российского импорта. Он отметил, что потенциал Украины является "безграничным", но Киеву потребуется помощь.

По его словам, Украина продолжает осуществлять транзит российского газа в Европу для того, чтобы помочь своим европейским партнерам. "Мы делаем это только для вас, чтобы вы не замерзли", — подчеркнул Чернышов.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявляла, что кабинет министров страны готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Также Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций в стране.