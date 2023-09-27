МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай заметно продвинулись в организации доступа российской свинины в КНР, в ближайшее время китайской стороной может быть опубликовано уведомление о принятии регионализации РФ по африканской чуме свиней, говорится в сообщении Россельхознадзора. В России назвали фактор, способствующий росту агроэкспорта в Китай

"Стороны с удовлетворением отметили прогресс по доступу российской свинины из России в Китай, китайские представители в ближайшее время обещали опубликовать уведомление о принятии регионализации России по африканской чуме свиней", — говорится в сообщении.

Сотрудничество государств в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов обсуждалось в ходе заседания российско-китайской постоянной рабочей группы.

После публикации этого уведомления китайская сторона в течение месяца направит вопросник по оценке риска поставок свинины из России в Китай, "что будет являться следующим этапом в получении свиноводческой продукции на китайский рынок". Стороны также договорились поддерживать связь и обмениваться информацией относительно эпизоотической ситуации по оспе овец и коз, чтобы в будущем начать обсуждать возможность поставок российской баранины в Китай.

Помимо этого, Россельхознадзор обратился к китайской стороне с предложением по подходу к введению ограничений на российские предприятия по производству мяса птицы из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц: речь о том, если вспышка происходит вне территории предприятия с высоким уровнем биологической безопасности, не ограничивать его поставки на территорию Китая. Китайские коллеги изучат это предложение.

Китайская сторона по итогам встречи также расширила список говяжьих субпродуктов, которые можно поставлять из России в Китай — это говяжьи аорты и говяжьи хрящи. Относительно добавления в этот список других субпродуктов китайская сторона запросила и уже получила дополнительную информацию, пообещав оперативно предоставить ответ.