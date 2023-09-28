МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российские и китайские бизнесмены заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений, но им мешает недостаток знаний друг о друге, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Запад отступает. Названы признаки потери гегемонии развитыми странами

"Деловые люди двух стран заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений. За доказательством далеко ходить не надо. Поглядите на выставки, проводимые в настоящее время "Экспоцентром": более 80% участвующих в них компаний представляют КНР", — сказал он.

При этом эксперт добавил, что активнее двигаться навстречу друг другу бизнесменам двух стран мешают взаимные опасения, "в основе которых не экономические причины, а человеческие — недостаток знаний".

"Сколько бы мы ни говорили о стратегическом партнерстве Москвы и Пекина, одно, к сожалению, остается пока без изменений: наши знания друг о друге мизерны", — заметил Манкевич.

В РАСПП, сказал он, специально создан даже Комитет креативных индустрий. "С помощью которого мы будем теперь распространять нашу культуру, наше искусство в Китае, в других азиатских странах, а их культуру, искусство — соответственно в России, приглашая артистов, музыкантов, художников, писателей", — подчеркнул собеседник агентства.

Одновременно, заключил он, в Китае открываются "на постоянной основе торговые дома РФ (они уже действуют в Хэйлунцзяне, Гуандуне, Сычуане, Фудзяне и в других провинциях), через которые мы продвигаем продукцию регионов страны".