МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Россия и КНР продвинулись в организации поставок российской свинины в Китай

"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России", — говорится в сообщении ведомства.