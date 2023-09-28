2023-09-28T14:26:54+03:00
2023-09-28T14:26:54+03:00
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Китай разрешил поставки свинины из России
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Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. "Главное таможенное... ПРАЙМ, 28.09.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России", — говорится в сообщении ведомства.