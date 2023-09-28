БУДАПЕШТ, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство Венгрии изучило ситуацию на зерновом рынке после запрета на импорт украинских сельхозпродуктов и считает введенную меру правильной и успешной, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Дипломат оценил вероятность смены курса ЕС под председательством Венгрии

"Правительство изучило ситуацию после запрета на ввоз украинского зерна. Мы видим, что эта мера была правильной и она работает. Мы по-прежнему не хотим, чтобы венгерский аграрный рынок наводнило дешевое низкокачественное украинское зерно", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

По его словам, Венгрия по-прежнему разрешает транзит украинских сельхозпродуктов через свою территорию, чтобы они могли попасть "в страны Африки, где голод и лишения", но "не было договора о том, чтобы украинское зерно громило и разрушало аграрные рынки пограничных стран-членов ЕС".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.