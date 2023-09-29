РИМ, 29 сен — ПРАЙМ. Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее отказаться от поставок природного газа из России, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов. Forbes назвал лучшие города России для ведения бизнеса

"Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до 8 миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года", — рассказал дипломат.

Он отметил, что все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета.

"При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом", — констатировал собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.