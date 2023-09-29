МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что поддержит рассмотрение краткосрочного бюджета федерального правительства США, только если в него не будет включена помощь Украине. Еще один политик США пообещал быстро закончить конфликт на Украине

У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего шатдауна, который, по словам президента страны Джо Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.

"Чтобы избежать приостановки работы правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по чистому краткосрочному бюджету, если в него не будет включена помощь Украине", — написал сенатор на странице в соцсети X.

Пол добавил, что если руководство США "настаивает на финансировании правительства другой страны за счет собственного правительства", то вина за задержку бюджета лежит на его непримиримости.

Ранее Рэнд Пол возмутился тем, что США отправляют "значительную часть средств" Украине для покрытия их невоенных расходов. Как сообщал телеканал CBS, деньги американских налогоплательщиков уходят не только на оружие для Киева. Среди прочих статей расхода — приобретение семян и удобрений для украинских фермеров и выплата зарплат украинским службам быстрого реагирования.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.