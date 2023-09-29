МОГИЛЕВ, 29 сен — ПРАЙМ. По итогам 2023 года планируется выйти на товарооборот Белоруссии и России товарами и услугами на уровне 55 миллиардов долларов, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Британии грозит крупнейшее после Второй мировой войны повышение налогов

"В условиях санкционного давления прошлый год мы закончили с рекордными показателями — рост товарооборота на 13-14 пунктов. Буквально сегодня появились цифры за восемь месяцев этого года: тоже плюс 13 пунктов, фактически плюс 3,5 миллиарда долларов. Мы по оценкам экспертов выйдем (в 2023 году) на товарооборот товарами 47-48 миллиардов и в сфере услуг 7 миллиардов. То есть суммарно объем внешней торговли между нашими странами имеет все признаки выйти на 55 миллиардов", — заявил Крутой в пятницу на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства (СГ), которое проходит в Могилеве.

Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства создана в 2013 году. Этот орган СГ обсуждает актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассматривает проекты повесток заседаний Совмина и Высшего Госсовета СГ, ход подготовки согласованных материалов по вопросам повестки заседаний.

Сопредседателями группы являются вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, наделенный полномочиями вице-премьера Дмитрий Крутой.

В повестку дня заседания включено 13 вопросов. Среди них — об обращении лекарственных средств, о проработке вопроса выравнивания железнодорожных тарифов, о замещении программного обеспечения из недружественных стран, о подготовке проекта бюджета СГ на 2024 год, а также об организации транспортного сообщения Минск-Владивосток-Минск.