МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство утвердило правила доли ExxonMobil в "Сахалине-1"

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с Кубинской стороной, о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством РФ и правительством республики Куба на период 2023 — 2030 годов", — говорится в сообщении.

Подписать программу от имени российского кабмина поручено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, добавляется в документе.