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2023-09-30T16:10:00+03:00
2023
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Правительство одобрило торгово-экономическую программу с Кубой
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы,... ПРАЙМ, 30.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, куба
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с Кубинской стороной, о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством РФ и правительством республики Куба на период 2023 — 2030 годов", — говорится в сообщении.
Подписать программу от имени российского кабмина поручено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, добавляется в документе.