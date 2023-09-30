МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европа рассчитывала обеспечить энергетическую безопасность ресурсами из США и Африки, но план не сработал, так как Россия отсекла Африку от Старого Света, а антиевропейские движения на Черном континенте усугубили его положение, пишет иранское издание Kayhan. Аналитик объяснил, почему Европа не откажется от российского СПГ

Журналисты издания полагают, что новообразовавшаяся коалиция из Украины, США и НАТО угрожала России, поэтому последняя вынуждена была вступить в конфронтацию. Москва рассчитывала, что Европа не поддержит эту коалицию в силу зависимости от российских энергоресурсов.

Однако Евросоюз не просто присоединился к антироссийским санкциям, но и сам во многом послужил их инициатором. Скорее всего, Европа думала заменить энергоресурсы из России американскими, альтернативными источниками энергии или импортом из африканских стран, в виде ископаемого урана, пишет Kayhan.

В ответ на это Россия сосредоточила свои усилия на Африке.

В то же время, отмечает издание, в некоторых странах региона на фоне борьбы с колониальным прошлым произошли госперевороты: от Нигера до Чада и других государств центральной и восточной Африки. Перевороты угрожают экспорту урана в Старый Свет, прежде всего, во Францию.

Поэтому Франция сейчас заинтересована в усилении давления на экономическое сообщество западноафриканских стран (ЭКОВАС), ведь они могут прекратить военные действия внутри Черного континента. Однако, издание подчеркивает, ЭКОВАС не располагает достаточным экономическим и военным потенциалом и будет опираться на иностранное военное присутствие, а это как раз на руку России.

Очевидно, что за иностранное присутствие будет отвечать Франция и, несомненно, это отвлечет внимание последней от российско-украинского противостояния. Возможно, с приближением очередного зимнего сезона и распространением практики переворотов на другие африканские страны Франция и остальная Европа отвлекутся от событий на Украине. А значит, в будущем именно Европа проиграет, так как она сделала свою внешнюю политику заложником американских интересов, делают вывод авторы Kayhan.

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