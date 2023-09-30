МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европа рассчитывала обеспечить энергетическую безопасность ресурсами из США и Африки, но план не сработал, так как Россия отсекла Африку от Старого Света, а антиевропейские движения на Черном континенте усугубили его положение, пишет иранское издание Kayhan.

СПГ

Аналитик объяснил, почему Европа не откажется от российского СПГ

Журналисты издания полагают, что новообразовавшаяся коалиция из Украины, США и НАТО угрожала России, поэтому последняя вынуждена была вступить в конфронтацию. Москва рассчитывала, что Европа не поддержит эту коалицию в силу зависимости от российских энергоресурсов.

Однако Евросоюз не просто присоединился к антироссийским санкциям, но и сам во многом послужил их инициатором. Скорее всего, Европа думала заменить энергоресурсы из России американскими, альтернативными источниками энергии или импортом из африканских стран, в виде ископаемого урана, пишет Kayhan.

В ответ на это Россия сосредоточила свои усилия на Африке.

В то же время, отмечает издание, в некоторых странах региона на фоне борьбы с колониальным прошлым произошли госперевороты: от Нигера до Чада и других государств центральной и восточной Африки. Перевороты угрожают экспорту урана в Старый Свет, прежде всего, во Францию.

Поэтому Франция сейчас заинтересована в усилении давления на экономическое сообщество западноафриканских стран (ЭКОВАС), ведь они могут прекратить военные действия внутри Черного континента. Однако, издание подчеркивает, ЭКОВАС не располагает достаточным экономическим и военным потенциалом и будет опираться на иностранное военное присутствие, а это как раз на руку России.

Очевидно, что за иностранное присутствие будет отвечать Франция и, несомненно, это отвлечет внимание последней от российско-украинского противостояния. Возможно, с приближением очередного зимнего сезона и распространением практики переворотов на другие африканские страны Франция и остальная Европа отвлекутся от событий на Украине. А значит, в будущем именно Европа проиграет, так как она сделала свою внешнюю политику заложником американских интересов, делают вывод авторы Kayhan.

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