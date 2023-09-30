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"Европа взорвется изнутри". В Британии напуганы ходом Путина против Запада
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Европа "взорвется изнутри" из-за российской стратегии долгосрочного противостояния санкциям Запада и военному давлению, сообщил в интервью Express преподаватель факультета... ПРАЙМ, 30.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европа "взорвется изнутри" из-за российской стратегии долгосрочного противостояния санкциям Запада и военному давлению, сообщил в интервью Express преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.
"Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри", — заявил эксперт.
Росси считает, что граждане западных стран начинают уставать от конфликта на Украине, так как стоимость жизни растет из-за санкций и боевых действий.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.