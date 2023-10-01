МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне 1000 евро до 1 апреля 2024 года, ранее он действовал до 1 октября. Министр ЕЭК рассказал о развороте стран ЕАЭС на Восток

В ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц — 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Эта норма должна была закончить свое действие 1 октября, однако 27 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Совет ЕЭК продлил ее действие.

Таким образом, если стоимость товаров превышает 1000 евро или ее вес составляет более 31 килограмма, необходимо будет заплатить пошлину в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм; для товаров, ввозимых багажом, 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм. Как поясняла официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, речь идет и об интернет-торговле, и о товарах для личного пользования, ввозимых багажом всеми видами транспорта (кроме воздушного).

Ранее в материалах к проекту федерального бюджета отмечалось, что кабмин РФ готов поддержать продление повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС еще на полгода — до 1 апреля 2024 года.