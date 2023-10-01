АНКАРА, 1 окт — ПРАЙМ. Турция ничего не ожидает от Евросоюза, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте. Эксперты причислили Турцию и Китай к основным покупателям СУГов из России

"Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС", — сказал он.

Эрдоган призвал ЕС отказаться от всех несправедливостей, иначе Брюссель потеряет право что-то ожидать от Анкары.

Турция подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 1963 году, подала заявку на присоединение в 1987 году, однако переговоры начались только спустя 15 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.