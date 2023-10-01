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Турция ничего не ждет от Евросоюза, заявил Эрдоган
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Турция ничего не ожидает от Евросоюза, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте. "Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили... ПРАЙМ, 01.10.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 1 окт — ПРАЙМ. Турция ничего не ожидает от Евросоюза, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте.
"Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС", — сказал он.
Эрдоган призвал ЕС отказаться от всех несправедливостей, иначе Брюссель потеряет право что-то ожидать от Анкары.
Турция подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 1963 году, подала заявку на присоединение в 1987 году, однако переговоры начались только спустя 15 лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.