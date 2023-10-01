МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. США вводят санкции против стран, которые им не подчиняются, чтобы подорвать их экономику, но данная схема бумерангом бьет по самой Америке и толкает страны обращаться к БРИКС, пишет испанское издание Rebelión. Санкции "работают". Россия нашла еще один способ получить прибыль

После распада социалистического лагеря, санкций стало больше, заявляет издание.

"Если сравнивать с ситуацией, сложившейся в биполярном мире, сейчас их на 121% больше. Сегодня против 9765 человек введены индивидуальные ограничения, против 17 стран действуют выборочные санкции, а всеобъемлющие — против шести. Всего санкциями затронуто 23 страны, около 72% населения и более 30% ВВП планеты", — приводит данные Rebelión.

Ограничительные меры США подрывают конкурентоспособность других стран на международных рынках, тем самым развивая американскую торговлю. Страны, против которых ввели санкции, не могут использовать доллар и систему SWIFT для банковских операций. В результате, их продукция резко падает в цене, а доходы США растут.

"Силой препятствуя развитию торговли в странах-конкурентах, Соединенные Штаты превращаются в лидера рынка", — добавляет автор статьи.

Rebelión полагает, что санкции вредят и США тоже, так как их товары на попадают на стратегически важные рынки, например таких стран как Россия, Китай, Иран или Венесуэла.

"Вашингтону пора признать, что его пристрастие к санкциям может подорвать его собственную экономическую и политическую силу в мире", — критикует санкционную политику США Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник по Латинской Америке в Королевском институте международных отношений.

Журналист издания полагает, что для жертв ограничительных мер существует одно решение — создать новую международную экономическую, политическую и финансовую структуру, а именно стать частью БРИКС.

"Для Вашингтона и Уолл-стрит это будет худшим кошмаром, а для их жертв — единственным выходом", — заключил он.

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