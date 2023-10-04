ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. США изучают возможности использовать 300 миллиардов долларов замороженных в Европе российских активов с юридической точки зрения для помощи Украине, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. США передадут Киеву конфискованное оружие

"Это около 300 миллиардов долларов, большая часть которых находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. Так что мы изучаем, какие юридические полномочия у нас и у европейцев могут быть, чтобы использовать эти активы для Украины", — сообщил он в среду на выступлении в Техасе.

Блинкен отметил, что, по его мнению, "россияне должны заплатить" за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть "одним из способов это сделать".

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам, что сможет найти средства для помощи Киеву, даже если "законодатели не утвердят ассигнования на дальнейшую поддержку".

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности", — сказал он журналистам.