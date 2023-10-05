МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил стагнацию европейских экономик

"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", — сказал Путин.