МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". 

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Путин отметил стагнацию европейских экономик

"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", — сказал Путин.