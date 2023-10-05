2023-10-05T17:58:36+03:00
2023-10-05T17:58:36+03:00
2023-10-05T17:58:36+03:00
2023
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Путин заявил о росте расходов на оборону и безопасность
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Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на... ПРАЙМ, 05.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, владимир путин, оборона, безопасность, валдайский форум
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", — сказал Путин.