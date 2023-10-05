СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Россия не начинала украинский конфликт, а, напротив, пытается его закончить, заявил президент России Владимир Путин. Медведев объяснил сокращение западной помощи Украине

"Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году.

"Наши действия на том же Донбассе прежде всего продиктованы главным образом защитой людей. В этом смысл весь", — сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.