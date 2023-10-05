Путин: Россия не начинала украинский конфликт, а пытается закончить его
СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Россия не начинала украинский конфликт, а, напротив, пытается его закончить, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году.
"Наши действия на том же Донбассе прежде всего продиктованы главным образом защитой людей. В этом смысл весь", — сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://1prime.ru/world/20231005/841903050.html