СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество с Китаем строится не против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент России Владимир Путин. Newsweek: настоящей проблемой Запада станет не Россия и не Китай

"Вся эта работа… направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров во всем мире", — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты. И Китай тоже заинтересован. Растет объем товарооборота. Мы сейчас говорим о коридорах "Север-Юг". Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы строим соответствующие авто- и железные дороги. Это все является предметом наших переговоров", — добавил Путин.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.