ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Белый дом не получил от дестабилизированного конгресса 24 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины и решает, как уместнее в новых реалиях запрашивать деньги на продолжение помощи, утверждает газета Washington Post. США передадут Киеву конфискованное оружие

"Чиновники Белого дома говорят, что пока у них достаточно средств для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, но неясно, на сколько их хватит. С учетом непредсказуемости ситуации в палате представителей администрация более не добивается выполнения запроса о дополнительном финансировании на 24 миллиарда долларов, которые она первоначально хотела включить в краткосрочную бюджетную сделку", — пишет издание.

По сведениям WP, на понедельник в распоряжении Пентагона оставалось чуть больше 5 миллиардов долларов для военной помощи Киеву. Еще в августе администрация президента США Джо Байдена запросила в конгрессе 24 миллиарда долларов на последний квартал текущего календарного года, но не смогла их получить из-за оппозиции республиканского большинства в нижней палате.

Конгресс в субботу утвердил 45-дневный бюджет, но не стал включать в него деньги для Украины. После этого коллеги сместили спикера палаты представителей Кевина Маккарти, обвинив его в излишней сговорчивости и попытках закулисно согласовать с Белым домом в том числе украинское финансирование.

Как пишет газета, администрации Байдена предстоит решить, претендовать на большую сумму с учетом расходов на 2024 год или запросить меньшие пакеты помощи, у которых лучшие шансы на одобрение от республиканцев.