СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Экономика Украины без внешней подпитки через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин. 

Здание Белого дома, Вашингтон, США

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"И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам — это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", — сказал Путин.

Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент.

Россия никогда не возражала и не высказывалась негативно о вступлении Украины в Европейское экономическое сообщество, так как РФ не видит для себя никакой военной угрозы в экономическом взаимодействии любых стран, заявил президент. Он подчеркнул, что Россия не видит для себя никакой военной угрозы в "экономическом взаимодействии любой страны, экономических союзов".

"Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки и вперед", — сказал Путин, комментируя вопрос о возможном вхождении Украины в ЕС.