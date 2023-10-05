2023-10-05T20:21:48+03:00
2023-10-05T20:21:48+03:00
2023-10-05T20:21:48+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231005/841903888.html
Путин оценил состояние экономики Украины
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономика Украины без внешней подпитки через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин. "И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более... ПРАЙМ, 05.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, украина, экономика, состояние, путин, валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/98/841249867.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/98/841249867.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/98/841249866.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/98/841249866.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/98/841249854.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/98/841249854.jpg
https://1prime.ru/world/20231005/841903596.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Экономика Украины без внешней подпитки через неделю она "ляжет", заявил президент России Владимир Путин.
"И бюджет сбалансирован на Украине, и макроэкономические показатели более и менее выровнены, но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам — это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет", — сказал Путин.
Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент.
Россия никогда не возражала и не высказывалась негативно о вступлении Украины в Европейское экономическое сообщество, так как РФ не видит для себя никакой военной угрозы в экономическом взаимодействии любых стран, заявил президент. Он подчеркнул, что Россия не видит для себя никакой военной угрозы в "экономическом взаимодействии любой страны, экономических союзов".
"Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки и вперед", — сказал Путин, комментируя вопрос о возможном вхождении Украины в ЕС.