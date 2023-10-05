ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Нынешние темпы роста мирового ВВП остаются довольно слабыми, несмотря на восстановление глобальной экономики, и остается значительно ниже среднего показателя в 3,8%, наблюдаемый последние два десятилетия вплоть до начала пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП в Азии на 2023 год

"Несмотря на то, что восстановление после шоков последних лет продолжается, оно происходит медленно и неравномерно… нынешние темпы глобального роста остаются довольно слабыми, значительно ниже среднего показателя в 3,8% за два десятилетия до пандемии", — говорится в тексте выступления главы МВФ в Кот-д'Ивуаре.

Георгиева добавила, что в среднесрочной перспективе ожидаемый рост "еще больше ослабел", хотя в первой половине 2023 года мировая экономика продемонстрировала "заметную устойчивость" и показала более высокий, чем ранее ожидалось, спрос на услуги и прогресс властей в борьбе с инфляцией.

"Это увеличивает шансы на мягкую посадку мировой экономики", — добавила глава МВФ.

По оценке МВФ, совокупные потери мирового производства в результате последовательных потрясений, начиная с 2020 года, по состоянию на 2023 год достигают 3,7 триллиона долларов.

Георгиева также отметила, что МВФ наблюдает "усиление различий в экономическом состоянии между различными группами стран".

"Экономическая фрагментация угрожает еще больше подорвать перспективы роста, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, в том числе здесь, в Африке", — добавила глава МВФ.