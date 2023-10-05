ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Уровень инфляции для ряда государств сохранится выше целевого значения вплоть до 2025 года, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ рассказал о влиянии рынков нефти и газа на Европу

"Инфляция в большинстве стран снижается, но, скорее всего, сохранится выше целевого показателя для ряда государств вплоть до 2025 года", — говорится в тексте выступления главы МВФ в Кот-д'Ивуаре.

Георгиева также отметила, что высокая инфляция "подрывает доверие потребителей и инвесторов, основу для роста и больше всего вредит самым бедным слоям общества".

"Для победы в борьбе с инфляцией необходимо, чтобы процентные ставки оставались высокими как можно дольше", — подчеркнула глава МВФ, добавив, что властям также необходимо обеспечить финансовую стабильность.