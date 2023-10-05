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2023
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В ряде стран инфляция останется выше целевого значения, заявили в МВФ
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Уровень инфляции для ряда государств сохранится выше целевого значения вплоть до 2025 года, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... ПРАЙМ, 05.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Уровень инфляции для ряда государств сохранится выше целевого значения вплоть до 2025 года, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Инфляция в большинстве стран снижается, но, скорее всего, сохранится выше целевого показателя для ряда государств вплоть до 2025 года", — говорится в тексте выступления главы МВФ в Кот-д'Ивуаре.
Георгиева также отметила, что высокая инфляция "подрывает доверие потребителей и инвесторов, основу для роста и больше всего вредит самым бедным слоям общества".
"Для победы в борьбе с инфляцией необходимо, чтобы процентные ставки оставались высокими как можно дольше", — подчеркнула глава МВФ, добавив, что властям также необходимо обеспечить финансовую стабильность.