МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Массовая миграция населения и мобилизация на Украине нанесли ущерб рынку труда, заявил украинский Национальный банк. Путин оценил состояние экономики Украины

Украинское издание "Страна", ссылаясь на показатели Нацбанка, уточняет, что боевые действия на территории страны ставят рынок труда в безвыходное положения, все сильнее усложняя ситуацию с кадрами.

Сообщается, что на фоне сезонности и постепенного оживления экономики рынок труда переполнен вакансиями, но предложение значительно превышает спрос из-за.

Нацбанке уточняет, что доходы украинцев увеличиваются в основном за счет зарплат военнослужащим, пособий и социальной помощи.

В конце прошлого месяца издание "Страна" опубликовало социальный опрос, проведенный украинской исследовательской группой "Рейтинг". Опрос был призван отразить позицию украинцев касательно экономического положения государства. Исследование показало, что 73% граждан считают, что экономическое положение Украины ухудшилось, 13% уверены в отсутствии изменений, и лишь 9% заявляют об улучшении экономики страны.