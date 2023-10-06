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Нацбанк Украины заявил о дефиците рабочих рук в стране
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Массовая миграция населения и мобилизация на Украине нанесли ущерб рынку труда, заявил украинский Национальный банк. Украинское издание "Страна", ссылаясь на показатели Нацбанка,... ПРАЙМ, 06.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, рабочая сила, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Массовая миграция населения и мобилизация на Украине нанесли ущерб рынку труда, заявил украинский Национальный банк.
Украинское издание "Страна", ссылаясь на показатели Нацбанка, уточняет, что боевые действия на территории страны ставят рынок труда в безвыходное положения, все сильнее усложняя ситуацию с кадрами.
Сообщается, что на фоне сезонности и постепенного оживления экономики рынок труда переполнен вакансиями, но предложение значительно превышает спрос из-за.
Нацбанке уточняет, что доходы украинцев увеличиваются в основном за счет зарплат военнослужащим, пособий и социальной помощи.
В конце прошлого месяца издание "Страна" опубликовало социальный опрос, проведенный украинской исследовательской группой "Рейтинг". Опрос был призван отразить позицию украинцев касательно экономического положения государства. Исследование показало, что 73% граждан считают, что экономическое положение Украины ухудшилось, 13% уверены в отсутствии изменений, и лишь 9% заявляют об улучшении экономики страны.