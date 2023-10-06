2023-10-06T17:17:00+03:00
2023-10-06T17:20:23+03:00
2023-10-06T17:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231006/841911775.html
В Венгрии назвали срок жизни экономики Украины без Запада
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя заявление... ПРАЙМ, 06.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, поддержка, украина, венгрия, помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251746.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251746.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251745.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251745.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251733.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251733.jpg
https://1prime.ru/world/20231005/841903888.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 6 окт — ПРАЙМ. Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя заявление президента России Владимира Путина.
"Я бы уточнил, по-моему, в течение дня. Сегодня у украинского бюджета доходов меньше, чем украинские военные расходы. Если она не получит западной поддержки, в течение суток не будет выплат администрации, здравоохранению, образованию и страна погибнет", — сказал Ногради.
Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что украинская экономика не сможет существовать без ежемесячных многомиллиардных вливаний, несмотря на видимость сбалансированности, и если финансирование прекратить, то "через неделю все ляжет".
Ногради назвал это заявление "доброжелательным".