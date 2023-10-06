БУДАПЕШТ, 6 окт — ПРАЙМ. Экономика Украины без западного финансирования рухнет не за неделю, а за сутки, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя заявление президента России Владимира Путина. Путин оценил состояние экономики Украины

"Я бы уточнил, по-моему, в течение дня. Сегодня у украинского бюджета доходов меньше, чем украинские военные расходы. Если она не получит западной поддержки, в течение суток не будет выплат администрации, здравоохранению, образованию и страна погибнет", — сказал Ногради.

Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что украинская экономика не сможет существовать без ежемесячных многомиллиардных вливаний, несмотря на видимость сбалансированности, и если финансирование прекратить, то "через неделю все ляжет".

Ногради назвал это заявление "доброжелательным".