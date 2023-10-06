АФИНЫ, 6 окт — ПРАЙМ. Греция выступила против дополнительных средств для Украины в ущерб гражданам европейских стран, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на неформальном Европейском совете в Гранаде. Кипр, Греция и Израиль заинтересованы в энергокоридоре в Европу

"Мы просим гораздо больше денег для Украины — и хорошо делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, но я доказывал Европейскому Совету, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время для поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями, иметь меньше ресурсов, гораздо меньше ресурсов, чем мы предоставляем Украине", — сказал Мицотакис.

На саммите Мицотакис предложил увеличить как минимум на 2,5 миллиарда евро европейские ресурсы на стихийные бедствия, чтобы укрепить Европейский фонд солидарности. По словам премьера, средства фонда уже исчерпаны.

По его мнению, Греция проявила максимальную гибкость в использовании имеющихся у нее ресурсов перед лицом стихийных бедствий, обрушившиеся прежде всего на Фессалию, затопленную после сильнейших ливней в начале сентября. Белый дом ищет новые подходы для помощи Киеву, пишет СМИ

Мицотакис отметил, что суммы в 2,5 миллиарда евро в будущем будет недостаточно на предотвращение последствий подобных явлений.

"Увеличение Фонда на 2,5 миллиарда евро при общем пересмотре на сумму, превышающую 65 миллиарда евро, — эта не должно вызывать у нас беспокойство. Думаю, что в Европейском совете эти позиции находят большее понимание, хотя до общего согласия еще далеко", — отметил Мицотакис.

Он сказал, что Греция выступает за предложение Еврокомиссии о большей гибкости в бюджетной корректировке.

"Я не устану говорить о том, что к расходам на оборону следует относиться по-другому, так, как они включены в расчеты Евросоюза. Греция – страна, которая много тратит на свою оборону. Но эти издержки также имеют европейское измерение, мы увеличиваем общие возможности Европы по укреплению ее стратегической автономии", — заключил премьер.