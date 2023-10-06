ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении около 50 организаций, преимущественно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу, говорится в опубликованном в пятницу документе ведомства.

Согласно приведенному перечню, под рестрикции попали юридические лица из КНР (42), Эстонии, Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании. "Эти 49 организаций правительство США определило как действующие вразрез интересам национальной безопасности и внешней политики США", — указано в документе министерства.

Утверждается, что основанием для попадания в ограничительный список стало "оказание ими поддержки российским военным и/или ВПК России".

"В частности, эти организации снабжали российских грузополучателей, связанных с оборонным сектором РФ, микросхемами американского производства после 1 марта 2023 года", — утверждается в документе.

Ранее США ввели санкции против пяти компаний из нескольких стран (Ирана, КНР, Турции и ОАЭ) из-за закупок комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).