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2023
https://1prime.ru/world/20231006/841913538.html
Финляндия просит ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией
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Семь восточных и северных регионов Финляндии обратились в правительство о дополнительном финансировании ЕС с 2028 года, в том числе по причине соседства с Россией, сообщает в... ПРАЙМ, 06.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, ес, финляндия, развитие, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт — ПРАЙМ. Семь восточных и северных регионов Финляндии обратились в правительство о дополнительном финансировании ЕС с 2028 года, в том числе по причине соседства с Россией, сообщает в пятницу региональное издание Lapin Kansa.
Как сообщает издание, потребности северных и восточных провинций страны вызваны протяженной границей с Россией, что также является вопросом безопасности ЕС и НАТО. Регионы намерены развивать промышленность и сообщение со Швецией и Норвегией.
По мнению представителей регионов, рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии в соответствии с соглашением о вступлении страны в ЕС должно стать приоритетом в политике Финляндии на следующий период финансирования с 2028 года.
Среди участников такие финские регионы как: Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия, Кайнуу, Центральная Остроботния, Северная Остроботния и Лапландия. Общая численность населения около 1,2 миллиона человек. Площадь составляет около 60% площади Финляндии.