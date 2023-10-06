ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт — ПРАЙМ. Семь восточных и северных регионов Финляндии обратились в правительство о дополнительном финансировании ЕС с 2028 года, в том числе по причине соседства с Россией, сообщает в пятницу региональное издание Lapin Kansa. Автотрафик на границе России и Финляндии сократился более чем вдвое

Как сообщает издание, потребности северных и восточных провинций страны вызваны протяженной границей с Россией, что также является вопросом безопасности ЕС и НАТО. Регионы намерены развивать промышленность и сообщение со Швецией и Норвегией.

По мнению представителей регионов, рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии в соответствии с соглашением о вступлении страны в ЕС должно стать приоритетом в политике Финляндии на следующий период финансирования с 2028 года.

Среди участников такие финские регионы как: Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия, Кайнуу, Центральная Остроботния, Северная Остроботния и Лапландия. Общая численность населения около 1,2 миллиона человек. Площадь составляет около 60% площади Финляндии.