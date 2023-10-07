МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В конфликте на Украине больше всех пострадала Европа, Америка ее обманула, и единственный путь спасения для нее — это прислушаться к России и перестать вставать на сторону киевского неонацистского режима, заявил иранский эксперт, специалист по России Рухолла Модаббер в интервью с РИА Новости. Зеленский в шоке. Украина скоро не сможет покупать оружие у США

"Европа <…> — главный проигравший в украинском кризисе… Европейские страны были обмануты США, они полностью подчинились и вступили в абсолютно проигрышную игру на Украине… Единственный путь спасения для Европы состоит в том, чтобы правительства европейских стран перестали следовать политике США, поддерживать террористическое неонацистское движение Украины, задумались о своих национальных интересах и приняли предложения о мире от правительства России", — полагает эксперт.

Модаббер отметил, что Россия обеспечивала Европу дешевыми энергоресурсами, которые поддерживали инфраструктуру заводов и увеличивали промышленность. Сегодня, уточнил эксперт, из-за решений США Европа покупает сжиженный газ по цене, в "десять раз превышающей российскую". Более того, европейцы ограничивают себя, так как не понятно, как долго США будут экспортировать Европе газ, "в то время как расходы на европейских фабриках возросли в 150-200 раз".

Как считает Модаббер, на данный момент США, поддерживая кризис на Украине, переносят его в свою экономику.

"Американцы переживают инфляцию, безработицу, экономический кризис и живут в условиях социальной незащищенности, однако американская сторона не хочет этого признавать из-за собственных корыстных целей, и даже готова, печатая деньги без обеспечения, создающие инфляцию и наносящие ущерб самим США, продолжать поддержку Киева и напряженности на Украине", — подчеркнул он.