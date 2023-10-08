МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. У плана Моргентау может появится второй шанс, США, вероятно, хотят создать экономический хаос, который максимально ослабит Европу, пишет испанское издание Rebelión. Названы причины, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России

Генри Моргентау младший исполнял обязанности министра финансов во времена Франклина Рузвельта с 1934 года. Имея еврейское происхождение, он постоянно пытался подтолкнуть Рузвельта к помощи в спасении своего народа от немецких преследований. В 1944 году Моргентау занялся внешней политикой, и именно в это время он придумал свое решение того, как должен выглядеть послевоенный мир.

Он говорил: «Я хочу сделать Германию настолько бессильной, чтобы она не смогла выковать орудие войны — еще одну мировую войну».

План включал в себя три шага. Первый — это демилитаризация Германии. Людей нужно было разоружить и разрушить все формы производства. Второй шаг заключался в уничтожении всех фабрик в Руре, центре промышленности страны. И, наконец, третий шаг должен был привести к реорганизации Рура в международную территорию под управлением Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы гарантировать, что он никогда больше не станет военизированным центром.

Возвращаясь в настоящее время, дешевое энергоснабжение газом, на котором де-факто держалось промышленное превосходство Европы, обеспечивала Россия Старому Свету через Германию.

Белый дом потребовал у Европы заменить российский газ на свой сжиженный и более дорогой, тем самым провоцируя экономический хаос и вынуждая европейские компании перебраться в США.

Полный текст читайте на ИноСМИ >>