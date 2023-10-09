МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции предупредил, что любые "неразумные" действия в отношении страны встретят разрушительную реакцию. В Малайзии осудили Запад за лицемерие вокруг Украины и Израиля

"Тот, кто угрожает Ирану, должен знать, что любое неразумное действие против Ирана встретит разрушительный ответ", — цитирует Канаани агентство Fars.

Ранее американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в движении ХАМАС и шиитской группировке "Хезболлах", которую поддержал Иран, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще летом начали помогать в планировании операции ХАМАС по вторжению в Израиль, разрешение на которое якобы было получено во время встреч в Бейруте 2 октября. В свою очередь, представительство Ирана при ООН отметило, что Тегеран не имеет ничего общего с нападением ХАМАС на Израиль.

В США не спешат делать преждевременные об участии Ирана в организации операции против Израиля. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнял, что причастность Ирана не доказана. Однако общеизвестно, что Иран и ХАМАС связывают давнее взаимодействие, а ХАМАС, как утверждает госсекретарь, получал иранскую помощь.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годя является очагом напряженности на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее сообщалось, что, по данным i24 News, число погибших израильтян превысило 700 человек. Как подчеркивал Минздрав Палестины, израильские удары унесли жизни 490 человек, свыше 2,7 тысячи человек пострадали.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.