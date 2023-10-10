NYT: находясь под санкциями, Россия может обогнать США и ЕС по темпам роста ВВП
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Находясь под беспрецедентным санкционным давлением полтора года, российская экономика демонстрирует такую устойчивость, что может обогнать Евросоюз и США по темпам роста ВВП, — такое мнение в статье для газеты The New York Times высказала экономический обозреватель Патрисия Коэн.
Сначала она отметила, что "российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций". А затем пришла к следующему выводу: "По общему объему производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, Россия способна опередить Европейский Союз и, возможно, даже Соединенные Штаты".
Размышляя о причинах сложившегося положения вещей, Коэн указывает не тот факт, что Россия нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. В итоге Российская Федерация, по словам обозревателя, смогла удовлетворить как военные потребности фронта, так и обеспечить работой почти каждого доступного работника, повысив размер выплат.
В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 1,2% до 2,8%. По оценке ведомства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%.
По расчетам Центробанка, российская экономика в нынешнем году вырастет на 1,5-2,5%, в 2024-м — на 0,5-1,5%.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3%. ФРС США повысила прогноз роста американской экономики на 2023 год с ранее ожидавшегося 1% до 2,1%.
https://1prime.ru/world/20231010/841934549.html