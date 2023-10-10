МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Находясь под беспрецедентным санкционным давлением полтора года, российская экономика демонстрирует такую устойчивость, что может обогнать Евросоюз и США по темпам роста ВВП, — такое мнение в статье для газеты The New York Times высказала экономический обозреватель Патрисия Коэн. Темпы роста мирового ВВП довольно слабые, оценили в МВФ

Сначала она отметила, что "российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций". А затем пришла к следующему выводу: "По общему объему производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, Россия способна опередить Европейский Союз и, возможно, даже Соединенные Штаты".

Размышляя о причинах сложившегося положения вещей, Коэн указывает не тот факт, что Россия нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. В итоге Российская Федерация, по словам обозревателя, смогла удовлетворить как военные потребности фронта, так и обеспечить работой почти каждого доступного работника, повысив размер выплат.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 1,2% до 2,8%. По оценке ведомства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%.

По расчетам Центробанка, российская экономика в нынешнем году вырастет на 1,5-2,5%, в 2024-м — на 0,5-1,5%.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3%. ФРС США повысила прогноз роста американской экономики на 2023 год с ранее ожидавшегося 1% до 2,1%.